Немного выпил: нарушивший водитель останется без прав

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В селе Красная Горка инспекторы остановили «Тойоту». За рулём сидел 33-летний мужчина.

При проверке документов милиционеры обратили внимание на исходивший от водителя запах алкоголя. Сельчанина освидетельствовали, результат показал 1,035 мг/л.

Мужчина признался: перед тем как сесть за руль, выпил пол-литровую бутылку пива. Нарушителю грозит лишение водительских прав на срок до 2 лет и штраф, пишет mvdpmr.org.

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