Немеренко: В Молдове могут подорожать лекарства

0

Глава Минздрава сообщила, что в Молдове могут подорожать лекарства. Это, по её словам, связано с ситуацией в Украине.

– С начала войны многие поставки были сорваны. Восточный рынок лекарств достаточно богат с точки зрения поставок лекарств в Молдову, и особенно лекарств, которые выигрывают крупные тендеры, потому что они дешевле. Некоторые заводы по производству медикаментов в Украине возобновили свою деятельность, те, которые не расположены в районах боевых действий и в восточной части Украины. Лекарства доходят до нас, но проблема в том, что дорога в Молдову стала длиннее. Таким образом, компании, которые их привозят, несут более высокие расходы и это влияет на стоимость лекарств, – отметила Немеренко.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.