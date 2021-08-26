Немеренко – учителям: Почему за вас должны платить те, кто вакцинировался? (ВИДЕО)

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Министр здравоохранения не уступает. Алла Немеренко считает правильным решение обязать учителей делать тест на коронавирус за свой счёт каждые две недели. Бывшая советница Майи Санду не видит причин, почему государство должно покрывать тестирование педагогов.

– Много разговоров и критики о том, почему учителя должны платить из своего кармана за эти тесты. Наш вопрос: а почему должны платить вакцинированные? Государство не может платить за тех, кто не хочет вакцинироваться. Давайте спросим других граждан, согласны ли они платить за эти тесты, – сказала Немеренко.

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