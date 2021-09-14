Немеренко – учителям: Государство не может бесплатно обеспечивать вас и вакцинами, и тестами (ВИДЕО)

Немеренко – учителям: Государство не может бесплатно обеспечивать вас и вакцинами, и тестами (ВИДЕО)

Министр здравоохранения продолжает настаивать на том, чтобы учителя делали за свой счёт тест на коронавирус раз в две недели. Государство, добавила она, предлагает бесплатное решение в борьбе с пандемией, – вакцину. 

– И то, что она бесплатна для граждан, не означает, что она в принципе бесплатна – за неё платят. Даже если она пришла в виде гуманитарной помощи, кто-то за неё заплатил для РМ. То же самое с другими затратами: медперсонал, дополнительные средства. Государство не может обеспечивать бесплатно всем. Государство предложило решение, как и в других странах – возможность вакцинироваться. Непонятно, откуда идут эти протесты, – сказала она. 

Напомним, решение НЧКОЗ породило массу критики. Однако власти непреклонны – они настаивают на том, чтобы учителя проходили тестирование за свой счёт.

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