Немеренко снова оскорбила врачей: медработников, которые не хотят вакцинироваться, она считает капризными и некомпетентными

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Медицинские работники, которые не хотят вакцинироваться, – капризны и некомпетентны. Это дала понять министр здравоохранения Алла Немеренко, отвечая на вопрос, почему единовременную выплату в размере 16 тысяч леев в случае заражения коронавирусом на рабочем месте получат только привитые врачи.

Кто-то считает правильным их каприз не вакцинироваться, работать в отделении COVID и платить им из денег всех налогоплательщиков за то, что они заболели. Мне кажется, что мы даже немного опоздали (с решением лишить невакцинированных врачей единовременной выплаты – прим.ред.). Если кто-то из медицинских кадров не хочет вакцинироваться, возникает вопрос, насколько они вообще сильны в медицине, – сказала Немеренко.

Стоит отметить, что сегодня правительство рассмотрит законопроект, согласно которому получать единовременное пособие в размере 16 тысяч леев в случае заражения коронавирусом на рабочем месте будут только вакцинированные медработники.

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