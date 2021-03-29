Немеренко снова была поймана на грубой лжи

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Советники ПСРМ в Единецком районе не вакцинировались от коронавируса. Сделанные Аллой Немеренко, а также некоторыми “так называемыми политиками” на эту тему заявления они называют дезинформацией и манипулированием общественного мнения.

– Со всей ответственностью заявляем, что мы, районные советники ПСРМ в Единцах и представители Партии социалистов в руководстве района, не вакцинировались от COVID-19. Информация о так называемой иммунизации – грубая ложь, – отметил на своей странице в соцсети председатель фракции ПСРМ в районном совете Единец Олег Сандуляк.

Социалисты требуют опровержения распространённой информации и публичных извинений.

– Особенно хотим обратить внимание на то, как Алла Немеренко, советник президента по вопросам здравоохранения, заимствовала эту ложь и распространила её, не проверив достоверность. Перед тем как выступить с обвинениями, ей следовало бы связаться с центром семейных врачей в Единцах, а также с руководством нашего района, чтобы узнать о процессе вакцинации. Вместо того, чтобы заниматься разрешением пандемического кризиса и процессом вакцинации, чиновник такого высокого ранга тиражирует слухи, – добавил Сандуляк.

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