Немеренко: Сертификат COVID-19 станет обязательным для большинства видов деятельности

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Сертификат COVID-19 станет обязательным для большинства видов деятельности. Об этом после заседания НЧКОЗ заявила министр здравоохранения Алла Немеренко. Она пояснила, что документом будет считаться один из далее перечисленных вариантов: сертификат о вакцинации, отрицательный тест на коронавирус, справка о перенесённом за последние 6 месяцев заболевании или справка о наличии антител, действительная в течение 90 дней с момента проведения анализа.

Немеренко добавила, что каждый понедельник НАОЗ будет классифицировать населённые пункты страны по зонам – “зелёная”, “жёлтая”, “оранжевая” или “красная” – в зависимости от числа зарегистрированных случаев коронавируса за неделю. По словам министра, 366 населённых пунктов находятся на пороге “зелёного кода”, 156 – “жёлтого”, 311 – “оранжевого”, а 178, включая Кишинёв и Бельцы, – “красного”.

Алла Немеренко добавила, что общественный транспорт является один из наиболее опасных очагов распространения инфекции, а потому НЧКОЗ рекомендует перевести работников, там, где это возможно, на дистанционную работу, а университетам – перейти на онлайн-обучение. В то же время в школах, вне зависимости от уровня эпидемиологической опасности, образовательный процесс будет проходить при физическом присутствии учеников классах.

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