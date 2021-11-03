Немеренко прогнозирует рост числа летальных исходов от коронавируса и винит в этом граждан

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Министр здравоохранения Алла Немеренко считает, что в последующие дни в Молдове произойдёт рост числа летальных исходов от COVID-19. В рамках интервью на радио она заявила, что у подключённых к аппаратам ИВЛ пациентов мало шансов выжить, из-за чего “в ближайшие дни будет много случаев смерти”.

– На прошлой неделе мы зарегистрировали хорошие показатели практически по всем пунктам, за исключением летальных исходов, и я объясню, почему их будет много в ближайшие дни, и мы очень сожалеем об этом. Показатель выживаемости интубированных пациентов очень мал. Врачи делают всё возможное и невозможное, чтобы спасти этих людей. К сожалению, часть из них, кто находится в очень тяжёлом состоянии, умирают, и мы приносим соболезнования семьям, потерявшим близким, – сказала она.

Министр обвинила граждан в сложившейся в системе здравоохранения сложной ситуации. Она отметила, что распространение вируса происходит из-за активности людей и игнорирования ими введённых властями правил, пишет ntv.md.

– Ситуация была бы лучше, если бы граждане больше взаимодействовали с врачами. Почему по другим болезням есть это сотрудничество, почему люди согласны со схемами лечения, вакцинации, профилактическими мерами, слушают советы врачей, а здесь – нет? Я имею в виду поведение в общественном пространстве, потому что граждане являются носителями вируса и он циркулирует, когда мы ведём очень активный образ жизни, – заявила министр здравоохранения.

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