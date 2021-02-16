Немеренко признала, что её семья владеет имуществом в Румынии

0

Советница Майи Санду Алла Немеренко признаёт, что у её семьи есть имущество в Румынии, записанное на её сына Иона Немеренко. Заявление было сделано в рамках передачи на частном телеканале.

В частности, Немеренко подтвердила, что пансионат “Zimbrii Ceahlăului”, о котором ранее писала пресса, принадлежит её сыну, который живёт в Румынии, пишет ntv.md.

– Это маленький бизнес моего сына, который уехал из Молдовы ещё в 1999 году, – сказала она.

Немеренко также признала, что квартира в Кишинёве, в которой она живёт, записана на её дочь Даниелу.

Ранее журналисты портала Sinteza.org выяснили, что семья советника президента владеет рядом компаний в Румынии, а также в офшорной зоне. Всё это имущество записано на сына Аллы Немеренко. По некоторым данным, доходы данных фирм резко выросли в 2016 году, когда она была советником министра здравоохранения соседней страны.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.