Немеренко пригрозила гражданам, что ЕС может ввести ограничения на въезд для жителей Молдовы

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Молдова может быть включена Европейским союзом в список стран с повышенным эпидемиологическим риском, что обернётся для наших граждан введением ограничений на въезд. Об этом накануне в рамках передачи на частном телеканале заявила министр здравоохранения. Алла Немеренко сообщила, что такое предупреждение уже было получено и может реализоваться, если люди не мобилизуются против коронавируса.

– Если у нас будет такое же поведение и цифры будут расти, нас переместят из “зелёной” зоны в “жёлтую” в ЕС. Предупреждение уже получено. Некоторые граждане очень безответственны, – сказала она, пишет telegraph.md.

Стоит напомнить, что ранее министр здравоохранения не осудила поведение участников мероприятий по случаю Дня независимости, которые не носили маски и не соблюдали расстояние. Немеренко заявила, что все правила были соблюдены.

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