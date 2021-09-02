Немеренко пригрозила гражданам, что ЕС может ввести ограничения на въезд для жителей Молдовы

Немеренко пригрозила гражданам, что ЕС может ввести ограничения на въезд для жителей Молдовы

Молдова может быть включена Европейским союзом в список стран с повышенным эпидемиологическим риском, что обернётся для наших граждан введением ограничений на въезд. Об этом накануне в рамках передачи на частном телеканале заявила министр здравоохранения. Алла Немеренко сообщила, что такое предупреждение уже было получено и может реализоваться, если люди не мобилизуются против коронавируса. 

– Если у нас будет такое же поведение и цифры будут расти, нас переместят из “зелёной” зоны в “жёлтую” в ЕС. Предупреждение уже получено. Некоторые граждане очень безответственны, – сказала она, пишет telegraph.md.

Стоит напомнить, что ранее министр здравоохранения не осудила поведение участников мероприятий по случаю Дня независимости, которые не носили маски и не соблюдали расстояние. Немеренко заявила, что все правила были соблюдены.

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