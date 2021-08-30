Немеренко потребовала не лезть в её работу и запретила гражданам критиковать её в Facebook

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В глазу чужом – соринку видим, в своём – бревна не разглядим. Алла Немеренко, активно критиковавшая деятельность бывшего руководства Министерства здравоохранения и всего правительства, теперь призывает политиков “не лезть” в управление пандемической ситуацией и позволить эпидемиологам и врачам выполнять свою работу.

Кроме того, Немеренко закрыла комментарии на своей странице в Facebook, запретив таким образом гражданам критиковать её. Теперь под постами министра – только слова в её поддержку.

Напомним, решение НЧКОЗ обязать учителей раз в две недели делать тест на коронавирус за свой счёт возмутило население.

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