Немеренко “открестилась” от мастерата? Из её СV пропало упоминание о нём (ФОТО)

0

После того, как стало известно, что советница Майи Санду Алла Немеренко незаконно получила диплом об окончании мастерата, упоминание о нём внезапно исчезло из её резюме.

Напомним, ранее депутаты ПСРМ сообщили, что Алла Немеренко получила диплом об окончании мастерата, хотя не посещала занятия. Он был присвоен ей на основании приказа Министерства образования, науки и исследований. Социалисты потребовали аннулировать документ и, как следствие, незаконный диплом Немеренко.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.