Немеренко ополчилась против Чебана: Никто не вправе отменять наши решения!

Немеренко ополчилась против Чебана: Никто не вправе отменять наши решения!
Алла Немеренко настаивает на том, чтобы все учителя страны, включая тех, кто работает в Кишинёве, каждые две недели сдавали тест на коронавирус за свой счёт. Министр здравоохранения написала на своей странице в соцсети, что никто не вправе отменять решения Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью и посоветовала примариям найти возможности “организовать и профинансировать” это тестирование. Это же, считает Немеренко, следует сделать и профсоюзам, а не “разжигать конфликты и разделять людей”.  

– Те, кто аннулирует решения НЧКОЗ, полностью понесут ответственность за эпидемиологическую ситуацию в школах, возвращение к онлайн-обучению и за здоровье детей и педагогов, – пригрозила она. 
Напомним, ранее Ион Чебан заявил, что решение комиссии обязать персонал учебных заведений тестироваться на коронавирус каждые две недели не будет действовать на территории Кишинёва.

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