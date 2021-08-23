Немеренко: Невакцинированные сотрудники школ должны каждые две недели делать тесты за свой счёт (ВИДЕО)

Немеренко: Невакцинированные сотрудники школ должны каждые две недели делать тесты за свой счёт (ВИДЕО)

C 1 сентября образовательный процесс возобновляется с физическим присутствием учащихся. Об этом на брифинге для прессы заявила министр здравоохранения Алла Немеренко. По её словам, Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью рекомендовала до 1 октября привить не менее 95% персонала каждого учебного заведения страны. А до тех пор дидактические и недидактические кадры, а также вспомогательные работники должны будут каждые 14 дней делать за свой счёт тесты на коронавирус – антиген или ПЦР. 

От тестирования освобождаются лица, у которых есть сертификат о прохождении полного курса вакцинации, которые переболели коронавирусом за последние полгода или у которых есть справка о наличии антител (документ действителен в течение 90 дней с момента сдачи анализа).

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