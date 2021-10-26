Немеренко не хочет отвечать на вопросы журналистов о пандемии (ВИДЕО)

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Министр здравоохранения Алла Немеренко хочет отвечать только на те вопросы прессы, которые нравятся ей. На сегодняшней пресс-конференции, посвящённой медикаментам, Немеренко потребовала спрашивать её строго по данной теме, заявив, что на остальные вопросы она ответит “позже”.

– У нас мероприятие для прессы, я прошу вас уважать нас, – сказала Немеренко, оскорбившись вопросом о вакцинации детей от 12 лет.

Позднее министр всё же неохотно ответила на два вопроса о вакцинации, и несмотря на то, что у журналистов оставались другие вопросы, она даже не дала возможность задать их.

– Это пресс-конференция по теме медикаментов, а не обо всём. Прошу вас проявить понимание. Если у вас нет других вопросов по этой теме, благодарю вас и желаю вам хорошего дня, – “обрубила” представителей СМИ Немеренко и покинула мероприятие.

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