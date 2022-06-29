Немеренко: Молдовы достиг отголосок европейской волны COVID-19

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Хотя у нас наблюдается рост числа случаев COVID-19, пока нет предпосылок для введения ограничений. Об этом сообщила министр здравоохранения Алла Немеренко. По словам главы Минздрава, волна заражений, зафиксированная в ряде европейских стран, достигла Республики Молдова, и вакцинация остаётся эффективным методом защиты от вируса. Немеренко говорит, что со снижением числа заражений значительно уменьшилось количество желающих пройти вакцинацию, и в условиях возвращения вируса иммунизация остаётся приоритетом.

По словам министра здравоохранения, в период с 20 по 26 июня было зафиксировано увеличение числа заражений COVID-19 на 85%: подтверждено 465 новых случаев. Также было зарегистрировано 4 летальных исхода. Немеренко говорит, что новая волна пандемии, которая уже достигла тревожных показателей в Европе, добралась и до Республики Молдова.

– Это естественное поведение вируса. У нас – запаздывающий рост заболеваемости относительно европейских стран. Сейчас нас достиг отголосок европейской волны. Кампания по вакцинации продолжается, но она продвигается очень медленно. Теперь у нас есть широкая программа информирования не только о вакцине от COVID, но и обо всех вакцинах, включённых в национальную программу иммунизации. Пандемия отразилась на уровне вакцинации: охват у нас составляет менее 80%, что означает возможность вспышек кори или других характерных для детей заболеваний. И это было бы очень опасно в условиях сохраняющейся угрозы пандемии, – рассказала Алла Немеренко в эфире специального выпуска на общественном телеканале.

Глава Минздрава говорит, что Национальное агентство общественного здоровья располагает безопасными и эффективными вакцинами от COVID-19, но желание граждан вакцинироваться снизилось. Нежелание прививаться проявляется не только в случае коронавируса, но и в отношении других заболеваний, отмечает Немеренко.

– Количество случаев заражения, имеющееся у нас сегодня, пока не требует введения каких-либо ограничений, но остаются в силе рекомендации соблюдать дистанцию, мыть руки, носить защитную маску в людных закрытых помещениях, дезинфицировать поверхности, – сообщила министр здравоохранения, пишет ipn.md.

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