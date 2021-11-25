Немеренко: Денег на повышение зарплат врачей сейчас нет. Может после пандемии

0

Зарплаты врачей могут вырасти только после того как закончится пандемический кризис. Об этом на заседании парламента заявила министр здравоохранения Алла Немеренко. Отвечая на соответствующий вопрос депутата БКС Владимира Односталко, она сказала, что денег на повышение нет.

Немеренко добавила, что у врачей и так большие зарплаты по сравнению с другими бюджетниками, а в период пандемии есть ещё и надбавки.

Напомним, что по инициативе Игоря Додона зарплаты врачей дважды выросли на 30%. Прежний парламент проголосовал за увеличение выплат ещё на 40%, однако в окончательном чтении принять этот проект не удалось по причине роспуска парламента. Новое большинство инициативу не поддержало.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.