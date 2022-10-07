Немецкий трейдер: “От 30 до 40% импортируемых слив поступает из Молдовы”

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Республика Молдова зарекомендовала себя как одна из важнейших стран-производителей сливы.

От 30 до 40% слив, которые мы импортируем, поступает из Молдовы, — говорит Ханс Легар (Hans Lehar), управляющий директор OGA/OGV Nordbaden eG (Германия). — Качество продукции очень хорошее, хотя оно, конечно, варьируется в зависимости от производителя. Плоды тщательно отбирают, а плодородные чернозёмы и черноморский климат обеспечивают хороший вкус.

По его словам, сезон немецкой продукции закончился, но, поскольку спрос сохраняется, OGA/OGV закупает сливы из Молдовы. Сезон начинается в середине/конце сентября и длится до конца октября, в зависимости от наличия плодов и качества. Преобладающим сортом, выращиваемым здесь, является «Стэнли», на долю которого приходится более 90%. Этот поздний сорт имеет плотную мякоть, рыхлую косточку, приятный и сладкий вкус.

Поскольку российский рынок больше недоступен, Западная Европа стала интересным рынком сбыта для молдавской продукции. Мы давно установили контакты с Молдовой и уже несколько лет получаем продукцию из этого региона», — добавляет Легар.

В отличие от прошлого года, когда проблем с логистикой было гораздо больше, в этом году товары пока поступили в кооператив в соответствии с договорённостью, отмечает Легар. Сливы продаются как розничным торговцам продуктами питания, так и розничным торговцам фруктами и овощами.

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