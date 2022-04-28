Некоторых жителей Гидигича ждут перебои с водой

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О плановых отключениях сообщает поставщик.

Так, 29 апреля с 09:00 до 17:00 без воды останутся граждане, проживающие в коммуне Гидигич по улицам: Б. Главан, И. Солтыс, Коммуна дин Парис, Шт. чел Маре.

По завершении работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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