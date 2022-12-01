Некоторых жителей Дурлешт в пятницу ожидают отключения воды

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Об этом сообщает поставщик услуги.

В частности, 2 декабря с 09:00 до 20:00 воды не будет на следующих улицах в Дурлештах: Е. Стратан, Б. Заватин, Мирчешть, ул. и пер. Бисеричий, Черешулуй, ул. и пер. Трандафирилор, Волунтарилор.

После завершения работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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