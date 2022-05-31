Некоторые жители Ватры останутся без воды в первый день лета

Некоторые жители Ватры останутся без воды в первый день лета

Об этом сообщает поставщик услуги.

В частности, в среду с 09:00 до 17:00 водоснабжение будет прекращено в Ватре по причине проведения плановых работ компанией “Apa-Canal Chişinău”. Воды не будет на улицах Ю. Гагарина, С. Богза, Подгоренилор, Шт. Водэ, 2-36, 50-94, И. Крянгэ, Мэрцишорулуй.

Для получения дополнительной информации потребители могут позвонить в центральную диспетчерскую по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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