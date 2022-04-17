Некоторые жители Телецентра и села Бубуечь останутся в понедельник без воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги. Так, 18 и 19 апреля с 13.00 до 17.00 подача воды может быть временно приостановлена по адресам: Миорица, 5/1, 9/1, 11;

Г. Асаки, 68/2.

Кроме того, с 09.00 до 16.00 отключения запланированы в Бубуечь по адресам: Штефана чел Маре, 23, 25, 28/1, 28/2, 29/1, 29/2.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на этот период.

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