Некоторые жители Телецентра и села Бубуечь останутся в понедельник без воды

Некоторые жители Телецентра и села Бубуечь останутся в понедельник без воды

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги. 

Так, 18 и 19 апреля с 13.00 до 17.00 подача воды может быть временно приостановлена по адресам:

  • Миорица, 5/1, 9/1, 11;
  • Г. Асаки, 68/2.

Кроме того, с 09.00 до 16.00 отключения запланированы в Бубуечь по адресам: Штефана чел Маре, 23, 25, 28/1, 28/2, 29/1, 29/2.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на этот период.

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