Некоторые жители Сынжеры останутся в понедельник без воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

Так, в связи с проведением плановых работ в понедельник, 22 августа, с 10.00 до 17.00 без воды в кране останутся жители Сынжеры, проживающие по следующим адресам:

31 августа, 38-84; 37-53; М. чел Батрын, 2-10; А. Матеевича, 16-54; 9-57; Дялул Леулуй, 16-30; 17-33; А. Плэмэдялэ; Лучафэрул; Траян; Пэринтеле Штефан; Петру Мовилэ.

Поставщик призывает потребителей запастись водой на время отключения.

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