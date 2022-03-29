Некоторые жители Сынджеры в среду останутся без воды

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Потребители на нескольких улицах в Сынджере останутся 30 марта без воды в кране. Отключения запланированы с 09:00 до 16:00.

Так, водоснабжение будет приостановлено на улицах Аэрогэрий, Ливезилор, Кантемир, А. Руссо, Изворулуй, Крянгэ, И. Виеру, Орхеюлуй, Шт. чел Маре.

После завершения ремонтных работ подача воды возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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