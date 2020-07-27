Некоторые жители столицы временно останутся без воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением плановых работ во вторник, 28 июля, с 09.00 до 21.00 воды не будет по следующим адресам:

Митрополит Варлаам, 58, 63;

Колумна, 61;

Тигина, 42, 44, 46;

Штефан чел Маре, 12, 62, 64, 124.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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