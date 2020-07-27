Некоторые жители столицы временно останутся без электричества

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, обесточенными временно окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.

Буюканы:

Алба-Юлия, 999, А. Маринеску, 19/2, 18-36, Флорешть, 22-40, Ион Лука Караджале, 31, Перилор, 2-10, Спикулуй, 108 (частично) – с 09:00 до 18:00.

Чеканы:

Алчедар, 4, Арионешть, 2, 2A, 6, Колоница, 1-7, 2-4, 74-82, 108-190, 77-175, переулок Колоница, 3, Хайдукул Бужор, 96, 78/1, 92/1, переулок Николае Милеску-Спэтару, 1, 5, 7, 9, Вадул-луй-Водэ, 146, 162, 166, 178, 180 – с 09:10 до 17:00.

Узинелор, 2 – с 09.00 до 19.00.

Будэй, 19, 19A, Будешть, 12-22, 15-23, Бульбоака, 1-23, 2-38, Бутучень, 1-19, 2-20, Кодрул Косминулуй, 2-40, 3-37, Фэурешть, 1-17, 2, 10-12, Мерень, 2/1, 26, переулок Мерень, 26A, Отоваска, 1, Петродава, 1-21, 6-12, Ратуш, 1-31, 2-22, Васлуй, 13-65, 40-60 – с 09:10 до 16:00.

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