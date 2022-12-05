Некоторые жители столицы временно останутся без электричества

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

Так, временно обесточенными сегодня окажутся жильцы домов, расположенных по указанным ниже адресам.

Ботаника:

Бусуёчешть, 7-23, 16-18, Четатя Килия, 45-99, 62-120, Данубиус, 30-32, 41A, Плаюлуй, 132/1, Сармизеджетуса, 25, 25/1, 25/2, 31, 33, 33/2, 33/3, 35, 35/1, 35/2 – частично с 09:00 до 13:00.

Центр:

31 августа, 78, А. Пушкина, 21, Штефана чел Маре, 999, 9999, ПВНС, 1, 999, 9999 – частично с 09:30 до 17:00.

Измаил, 31-33, Тигина, 34, 67, Штефана чел Маре, 65, 67 – частично с 13:00 до 17:00.

Чеканы:

Узинелор, 186/5 – частично с 08:30 до 17:00.

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