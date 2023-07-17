Некоторые жители столицы временно останутся без горячей воды

О плановых отключениях сообщает AO “Termoelectrica”.
Так, с 09.40 17 июля до 16.00 19 июля горячей воды не будет у жителей Ботаники, проживающих по следующим адресам:
- бул. Куза-Водэ 10, 12;
- ул. Бранкуш 133, 133/1
- ул. Прага 82.
Кроме того, с 09.00 18 июля до 16.00 21 июля горячей воды не будет по следующим адресам в секторе Центр:
- бул. К. Негруцци 1, 5, 7;
- бул. Штефан чел Маре 3;
- пер. Хрушка 2а.
Дополнительную информацию можно узнать по номерам: 1300 или 022 447 447.
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