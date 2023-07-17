Некоторые жители столицы временно останутся без горячей воды

0

О плановых отключениях сообщает AO “Termoelectrica”.

Так, с 09.40 17 июля до 16.00 19 июля горячей воды не будет у жителей Ботаники, проживающих по следующим адресам:

бул. Куза-Водэ 10, 12;

ул. Бранкуш 133, 133/1

ул. Прага 82.

Кроме того, с 09.00 18 июля до 16.00 21 июля горячей воды не будет по следующим адресам в секторе Центр:

бул. К. Негруцци 1, 5, 7;

бул. Штефан чел Маре 3;

пер. Хрушка 2а.

Дополнительную информацию можно узнать по номерам: 1300 или 022 447 447.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.