Некоторые жители столицы временно остались без горячей воды: список адресов

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Об отключениях горячей воды сегодня, 27 июля, по ряду адресов сообщает поставщик услуги.

В частности, до 17.00 ее не будет по улице Дачия, 49, 51, 51/1.

Подача горячей воды временно приостановлена и по следующим адресам:

Академией, 6/1, 6/2,13/3,15/2, 9/19/217, 7

Асаки, 64/1, 66/1, 68/164/2, 62/162/4

Гренобле, 106 a, 106 b106/4

Друмул Скиноасей, 1/3, 1/4, 1/1,1/2

Друмул Виилор, 38/2, 40, 42, 42/3, 42/4, 99

Хынчешть, 62/3, 62a,64b,64v, 76/1, 76/2, 100a, 100/1

Яловень, 102, 102/1, 94, 96v, 98/1, 98/2, 98/3, 98/1

Лех Качинский, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 4, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8

Миорица, 10, 14, 7/1, 3/1, 3/2, 5/3, 5/4, 5/5

Пьетрарилор, 4, 4/1, 6, 8, 8/1, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 2, 2a

Спрынченоайя, 1

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