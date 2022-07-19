Некоторые жители столицы временно остались без горячей воды: адреса

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Об отключениях, связанных с проведением плановых работ или с аварийными ситуациями, сообщил поставщик.

Так, до 12.00 горячей воды не будет в домах по адресам:

Дечебал, 19;

Мунчешть, 162, 170, 172, 174, 176;

Ашхабад, 41;

Диминеций, 3;

Минск, 2;

Пандурилор, 4, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

До 13.00 отключения запланированы в домах по адресам:

Дачия, 7/2, 11/2, 11/3;

Дечебал, 82/1, 82/2, 82/3;

Гренобле, 199;

Христо Ботева, 11/1, 13/1;

И. Крянгэ, 55.

До 17.00 горячей воды не будет у потребителей, живущих по адресам:

Г. Мадан, 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 46/6, 46a, 48, 48/2, 50, 50/2, 50/3, 52, 81;

Язулуй, 2/1, 2/2, 4, 4/1, 6.

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