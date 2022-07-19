Некоторые жители столицы временно остались без горячей воды: адреса

Об отключениях, связанных с проведением плановых работ или с аварийными ситуациями, сообщил поставщик.
Так, до 12.00 горячей воды не будет в домах по адресам:
- Дечебал, 19;
- Мунчешть, 162, 170, 172, 174, 176;
- Ашхабад, 41;
- Диминеций, 3;
- Минск, 2;
- Пандурилор, 4, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
До 13.00 отключения запланированы в домах по адресам:
- Дачия, 7/2, 11/2, 11/3;
- Дечебал, 82/1, 82/2, 82/3;
- Гренобле, 199;
- Христо Ботева, 11/1, 13/1;
- И. Крянгэ, 55.
До 17.00 горячей воды не будет у потребителей, живущих по адресам:
- Г. Мадан, 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 46/6, 46a, 48, 48/2, 50, 50/2, 50/3, 52, 81;
- Язулуй, 2/1, 2/2, 4, 4/1, 6.
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