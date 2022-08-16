Некоторые жители столицы временно остались без горячей воды: адреса

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В связи с проведением поставщиком аварийных работ некоторые жители Буюкан, Центра и Ботаники остались сегодня утром без горячей воды.

Так, до 16.00 её не будет по адресам:

Иоана Раду, 24;

Ион Крянгэ, 39/2, 41, 43a;

Виссарион Белинский, 25, 59, 61.

До 14.00 отключения горячей воды запланированы по адресам:

Хынчештское шоссе,60/1, 60a;

Четатя Албэ, 141/2.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 1300 или 022 447 447.

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