Некоторые жители столицы временно остались без горячей воды: адреса

В связи с проведением поставщиком аварийных работ некоторые жители Буюкан, Центра и Ботаники остались сегодня утром без горячей воды.
Так, до 16.00 её не будет по адресам:
- Иоана Раду, 24;
- Ион Крянгэ, 39/2, 41, 43a;
- Виссарион Белинский, 25, 59, 61.
До 14.00 отключения горячей воды запланированы по адресам:
- Хынчештское шоссе,60/1, 60a;
- Четатя Албэ, 141/2.
Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 1300 или 022 447 447.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии