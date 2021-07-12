Некоторые жители столицы останутся во вторник без воды: список адресов

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

Так, с 09.00 до 23.00 воды не будет в домах, расположенных по следующим адресам:

Алеку Руссо, 63/4, 63/3;

Петру Заднипру, 6, 6/2, 8/1, 8/3;

Мирча чел Батрын, 3-7, включая дома с дробями;

Транснистрия, 6-24, включая дома с дробями.

В то же время с 09.00 до 23.00 13, 14 и 15 июля воды не будет по адресам:

Георге Асаки, 9, 11/1, 11/2;

И. Ганя, Космеску.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения.

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