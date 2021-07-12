Некоторые жители столицы останутся во вторник без воды: список адресов

Некоторые жители столицы останутся во вторник без воды: список адресов

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги. 

Так, с 09.00 до 23.00 воды не будет в домах, расположенных по следующим адресам:

  • Алеку Руссо, 63/4, 63/3;
  • Петру Заднипру, 6, 6/2, 8/1, 8/3;
  • Мирча чел Батрын, 3-7, включая дома с дробями;
  • Транснистрия, 6-24, включая дома с дробями. 

В то же время с 09.00 до 23.00 13, 14 и 15 июля воды не будет по адресам:

  • Георге Асаки, 9, 11/1, 11/2;
  • И. Ганя, Космеску. 

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md