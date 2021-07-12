Некоторые жители столицы останутся во вторник без воды: список адресов

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.
Так, с 09.00 до 23.00 воды не будет в домах, расположенных по следующим адресам:
- Алеку Руссо, 63/4, 63/3;
- Петру Заднипру, 6, 6/2, 8/1, 8/3;
- Мирча чел Батрын, 3-7, включая дома с дробями;
- Транснистрия, 6-24, включая дома с дробями.
В то же время с 09.00 до 23.00 13, 14 и 15 июля воды не будет по адресам:
- Георге Асаки, 9, 11/1, 11/2;
- И. Ганя, Космеску.
Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения.
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