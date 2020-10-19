Некоторые жители столицы останутся во вторник без воды: адреса

Некоторые жители столицы останутся во вторник без воды: адреса

О плановых отключениях сообщает поставщик.  

В частности, без воды в кране с 09.00 до 20.00 20 октября останутся потребители, проживающие по адресам:

Хынчештское шоссе, 13-25, 20-32;

Г. Тудор;

Г. Асаки, 4-34,  28-54, 19-53;

В. Александри, 1-53,4-14;

М. Ломоносов, 38-43, 49-51;

В. Короленко, 7;

Г. Маларчук;

А. Космеску, 21;

Московский проспект, 18-28, в том числе в домах с дробью. 

Поставщик приносит извинения за причинённые неудобства и просит запастись водой на время отключения.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md