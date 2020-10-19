Некоторые жители столицы останутся во вторник без воды: адреса

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О плановых отключениях сообщает поставщик.

В частности, без воды в кране с 09.00 до 20.00 20 октября останутся потребители, проживающие по адресам:

Хынчештское шоссе, 13-25, 20-32; Г. Тудор; Г. Асаки, 4-34, 28-54, 19-53; В. Александри, 1-53,4-14; М. Ломоносов, 38-43, 49-51; В. Короленко, 7; Г. Маларчук; А. Космеску, 21; Московский проспект, 18-28, в том числе в домах с дробью.

Поставщик приносит извинения за причинённые неудобства и просит запастись водой на время отключения.

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