Некоторые жители столицы останутся во вторник без воды: адреса

О плановых отключениях сообщает поставщик.
В частности, без воды в кране с 09.00 до 20.00 20 октября останутся потребители, проживающие по адресам:
Хынчештское шоссе, 13-25, 20-32;
Г. Тудор;
Г. Асаки, 4-34, 28-54, 19-53;
В. Александри, 1-53,4-14;
М. Ломоносов, 38-43, 49-51;
В. Короленко, 7;
Г. Маларчук;
А. Космеску, 21;
Московский проспект, 18-28, в том числе в домах с дробью.
Поставщик приносит извинения за причинённые неудобства и просит запастись водой на время отключения.
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