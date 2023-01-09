Некоторые жители столицы останутся во вторник без воды

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Потребители, проживающие на улице Е. Кока, 15; 17; 19; PCT 5009 в столице останутся во вторник, 10 января, без воды. Водоснабжение будет прекращено с 09.00 до 16.00. В этот период специалисты предприятия проведут работы на насосной станции на улице Е. Кока, 19/1.

После завершения работ водоснабжение возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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