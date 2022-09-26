Некоторые жители столицы останутся во вторник без воды

Некоторые жители столицы останутся во вторник без воды

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

Так, с 09.00 до 17.00 27 сентября отключения запланированы в домах по адресам:

  •   ул. Петрикань, 27-95; 196-310.

Кроме того, до 17.00 27 сентября воды не будет у потребителей, проживающих по адресам:

  • ул. Албишоара, 68/2; 68/3; 70; 70/1.

Потребителям рекомендуется обеспечить минимальный запас воды. Для получения дополнительной информации следует звонить в центральную диспетчерскую по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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