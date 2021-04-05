Некоторые жители столицы останутся во вторник без воды

Некоторые жители столицы останутся во вторник без воды

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.  

В частности, в связи с проведением работ, 6 апреля с 09.00 до 23.00 воды не будет в домах, расположенных по следующим адресам:

  • ул. П. Заднипру 11-17, в том числе в домах с дробью;
  • бул. Мирча чел Бэтрын 20/3, 20/4, 12-14, в том числе в домах с дробью. 

C 09.00 до 21.00 отключения запланированы также по адресам:

  • ул. Соколень 2-16, 13-23, в том числе в домах с дробью;
  • ул. Язулуй 1-3, в том числе в домах с дробью;
  • ул. Г. Мадан 89/3, 87, в том числе в домах с дробью;
  • ул. Кукорилор.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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