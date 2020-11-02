Некоторые жители столицы останутся во вторник без воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением работ во вторник, 3 ноября, с 09.00 до 20.00 воды не будет у потребителей, живущих в домах по улицам:

А. Хыждеу;

Св. Георгий;

Т. Майореску;

Кожокарилор;

Жунимий;

Г. Уреке;

Св. Петр;

Бэлэнеску;

А. Янку.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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