Некоторые жители столицы останутся во вторник без воды

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.
В частности, в связи с проведением работ во вторник, 3 ноября, с 09.00 до 20.00 воды не будет у потребителей, живущих в домах по улицам:
- А. Хыждеу;
- Св. Георгий;
- Т. Майореску;
- Кожокарилор;
- Жунимий;
- Г. Уреке;
- Св. Петр;
- Бэлэнеску;
- А. Янку.
Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.
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