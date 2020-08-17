Некоторые жители столицы останутся во вторник без воды

Некоторые жители столицы останутся во вторник без воды

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги. 

В частности, с 09.00 до 17.00 воды не будет по адресам:

  • Дачия, 47-57, в том числе в домах с дробью; 
  • Буребиста, 80, 82, 118, 120, в том числе в домах с дробью. 

А с 09.00 до 21.00 воды не будет и по адресу:

  • Василе Лупу, 55, 59, включая дома с дробью. 

За дополнительной информацией можно обращаться по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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