Некоторые жители столицы останутся в понедельник без воды: адреса

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, с 09.00 до 17.00 9 ноября воды не будет у потребителей, проживающих по следующим адресам:

И. Пеливан, 2-24, 1-15 включая дома с дробью;

С. Рахманинов, А. Донич, С. Лункевич;

Барьера Скулень, 9/3;

В. Белински, 65 – 101, включая дома с дробью;

И. Некулче, 10-26.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения.

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