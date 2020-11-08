Некоторые жители столицы останутся в понедельник без воды: адреса

Некоторые жители столицы останутся в понедельник без воды: адреса

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги. 

В частности, с 09.00 до 17.00 9 ноября воды не будет у потребителей, проживающих по следующим адресам:

  • И. Пеливан, 2-24, 1-15 включая дома с дробью;
  • С. Рахманинов, А. Донич, С. Лункевич;
  • Барьера Скулень, 9/3;
  • В. Белински, 65 – 101, включая дома с дробью; 
  • И. Некулче, 10-26.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения.

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