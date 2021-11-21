Некоторые жители столицы останутся в понедельник без воды

Некоторые жители столицы останутся в понедельник без воды

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги. 

В частности, c 09.00 до 21.00 воды не будет по адресам:

  • Мунчештское шоссе, 129-161, 300-346, в том числе с дробью; 
  • Ашхабад, 100-140 ,109-127, в том числе с дробью; 
  • Данте Алигьери. 

С 09.00 до 19.00 отключения запланированы на улицах:

  • Каля Басарабией, 2-18;
  • Халтей (в том числе в переулке);
  • Тэбэкэрия Веке;
  • Пашкань; 
  • Базинулуй;
  • Скорень;
  • Кэрбунарилор, 7-17.

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