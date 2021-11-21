Некоторые жители столицы останутся в понедельник без воды

0

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, c 09.00 до 21.00 воды не будет по адресам:

Мунчештское шоссе, 129-161, 300-346, в том числе с дробью;

Ашхабад, 100-140 ,109-127, в том числе с дробью;

Данте Алигьери.

С 09.00 до 19.00 отключения запланированы на улицах:

Каля Басарабией, 2- 18;

Халтей (в том числе в переулке);

Тэбэкэрия Веке;

Пашкань;

Базинулуй;

Скорень;

Кэрбунарилор, 7-17.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.