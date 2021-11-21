Некоторые жители столицы останутся в понедельник без воды

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.
В частности, c 09.00 до 21.00 воды не будет по адресам:
- Мунчештское шоссе, 129-161, 300-346, в том числе с дробью;
- Ашхабад, 100-140 ,109-127, в том числе с дробью;
- Данте Алигьери.
С 09.00 до 19.00 отключения запланированы на улицах:
- Каля Басарабией, 2-18;
- Халтей (в том числе в переулке);
- Тэбэкэрия Веке;
- Пашкань;
- Базинулуй;
- Скорень;
- Кэрбунарилор, 7-17.
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