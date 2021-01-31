Некоторые жители столицы останутся в понедельник без воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением работ компанией “Premier Energy Distribution”, 1 февраля с 09.00 до 17.00 возможны отключения электроэнергии, что может привести и к отключению воды по улице Каля Ешилор, 47, в том числе в домах с дробью.

AO “Apă-canal Chișinău” приносит извинения за причинённые неудобства и просит запастись водой на время отключения.

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