Некоторые жители столицы останутся в понедельник без воды

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На нескольких улицах в столице в понедельник, 14 декабря, будет приостановлено водоснабжение. Подача воды будет прекращена с 09.00 до 18.00 в связи с проведением АО „Apă-Canal Chișinău” плановых работ.

Водоснабжение будет остановлено на улицах: Колумна, 115-121; 92-122, 77-115, в том числе в домах с дробью, Бэнулеску-Бодони, 22, 22A, 51 47-57; 20/1-26; А. Пушкина, 32,44, 33-37; 42; В. Пыркэлаб, 77; Александру чел Бун, 42; Штефана чел Маре, 138.

После завершения работ водоснабжение возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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