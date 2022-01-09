Некоторые жители столицы останутся в понедельник без воды

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По некоторым столичным адресам 10 января запланированы отключения воды. Об этом сообщает поставщик услуги.

Так, с 09.00 до 18.00 без воды останутся жильцы домов, расположенных по следующим улицам:

И. Суручану;

Н. Склифос;

Г. Кашу.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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