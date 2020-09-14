Некоторые жители столицы останутся в понедельник без электричества

0

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.

Ботаника:

Сармизеджетуса, 37/1- с 09:00 до 17:00.

Сармизеджетуса, 18 – с 10:00 до 14:00.

Центр:

Александр чел Бун, 91, 91A, 93, 108, 108/1, Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони, 57, 57/1, 59, 59/1, 9999 – с 09:00 до 12:00.

Рышкановка:

Киевская, 6/3, 8/1, 16/6, Николае Димо, 7, 7/3 – с 09:30 до 17:00.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.