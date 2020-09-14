Некоторые жители столицы останутся в понедельник без электричества

Некоторые жители столицы останутся в понедельник без электричества

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги. 

В частности, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.

Ботаника: 

Сармизеджетуса, 37/1- с 09:00 до 17:00.

Сармизеджетуса, 18 – с 10:00 до 14:00.

Центр:

Александр чел Бун, 91, 91A, 93, 108, 108/1, Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони, 57, 57/1, 59, 59/1, 9999 – с 09:00 до 12:00.

Рышкановка:

Киевская, 6/3, 8/1, 16/6, Николае Димо, 7, 7/3 – с 09:30 до 17:00.

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