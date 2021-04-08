Некоторые жители столицы останутся в пятницу без воды в кране

Некоторые жители столицы останутся в пятницу без воды в кране

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.  

В частности, в связи с проведением работ 9 апреля с 09.00 до 21.00 воды не будет в домах, расположенных по следующим адресам:

  • ул. Д.И.Теодорович 11, в том числе в домах с дробью;
  • ул. И.Пеливан 15, в том числе в домах с дробью;
  • ул. И.Крянгэ 78, в том числе в домах с дробью;
  • ул. Алба-Юлия 2-24, в том числе в домах с дробью.

C 09.00 до 15.00 отключения запланированы также по адресам:

  • ул. Студенческая 2;
  • ул. Флорилор 32-34, в том числе в домах с дробью.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md