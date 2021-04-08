Некоторые жители столицы останутся в пятницу без воды в кране

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением работ 9 апреля с 09.00 до 21.00 воды не будет в домах, расположенных по следующим адресам:

ул. Д.И.Теодорович 11, в том числе в домах с дробью;

ул. И.Пеливан 15, в том числе в домах с дробью;

ул. И.Крянгэ 78, в том числе в домах с дробью;

ул. Алба-Юлия 2-24, в том числе в домах с дробью.

C 09.00 до 15.00 отключения запланированы также по адресам:

ул. Студенческая 2;

ул. Флорилор 32-34, в том числе в домах с дробью.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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