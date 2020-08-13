Некоторые жители столицы останутся в пятницу без воды в кране

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением плановых работ, с 09:00 до 21:00 воды не будет по следующим адресам:

ул. Александр чел Бун, 1-13, 2-26, Тигина, 48, 50, 65.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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