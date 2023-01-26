Некоторые жители столицы останутся в пятницу без воды

О плановых отключениях на 27 января сообщает поставщик.
Так, с 09.00 до 17.00 воды не будет в домах по улицам: В, Цепеш, Вынэторилор, Рындунеле, Ровинарь, Мэрцишор, Костешть, Туртуреле, Гривицей, Мэчиешилор, Скиноаса.
Кроме того, отключения воды в этот же промежуток времени ожидаются в домах по адресам:
- Христо Ботева, 19/1, 21;
- Теилор, 8;
- PCT, 4013.
Для получения дополнительной информации можно позвонить в центральную диспетчерскую по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.
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