Некоторые жители столицы останутся в пятницу без воды

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.
В частности, с 09.00 до 17.00 9 октября воды не будет по следующим адресам:
- 31 Августа, 123-127;
- Б. Бодони, включая дома с дробью;
- Н. Йорга;
- Букурешть, 91,93.
Кроме того, с 09.00 до 21.00 без воды останутся жильцы домов, расположенных по адресам:
- Чиркулуй, 6;
- Пьетрарией, 19.
После завершения работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.
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