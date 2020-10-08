Некоторые жители столицы останутся в пятницу без воды

Некоторые жители столицы останутся в пятницу без воды

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, с 09.00 до 17.00 9 октября воды не будет по следующим адресам:

  • 31 Августа, 123-127;
  • Б. Бодони, включая дома с дробью;
  • Н. Йорга;
  • Букурешть, 91,93.

Кроме того, с 09.00 до 21.00 без воды останутся жильцы домов, расположенных по адресам:

  • Чиркулуй, 6;
  • Пьетрарией, 19.

После завершения работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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