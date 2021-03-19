Некоторые жители столицы останутся в пятницу без света

0

“Premier Energy Distribution” сообщает, что 19 марта будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.



Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.

Сектор Ботаника:

бул. Куза-Водэ 25, 25/9, Г. Водэ 1-17, 2-26, пер. Г. Водэ 2-10, 3-11, Валя Кручий 9, 9/1, 9/2, 11, 13, 20, 22, 22/1, 22/2, 23, 24/2, 25 – с 08:45 до 16:00.

Сектор Буюканы:

ул. Алба-Юлия 196/1 – с 09:00 до 17:00;

ул. В. Белинского 59, 65, 999 – с 12:00 до 14:00.

Сектор Рышкановка:

ул. А. Дога 8, 14, Каля Мошилор 9999, Пьетрэрией 3A – с 09:00 до 16:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.