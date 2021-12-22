Некоторые жители столицы останутся в четверг без воды в кране

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По некоторым столичным адресам 23 декабря запланированы отключения воды. Об этом сообщает поставщик услуги.

Так, с 09:00 до 21:00 без воды останутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам: ул. Кодряну, Др. Таберей, Воевозилор, Грыулуй, Рошиорь, Хумулешть, Бисеричий, пер. Бисеричий, Мирчешть, Драгомирна, Скитулуй.

С 09:00 до 20:00 воды не будет по адресам: ул. Пьетрарилор, 3, 12 14, 16, 17, 18/1, включая дробные дома.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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